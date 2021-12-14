Руководитель научного центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что "Спутник V" модифицировали под новый штамм коронавируса - "омикрон". Препарат выходит на первый этап клинических испытаний.

"[Пока] нет никаких доказательств того, <…> что "омикрон" вытеснит дельта-штамм. [В этом случае], возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Первые данные о том, эффективен ли "Спутник" против "омикрона", должны быть получены уже на следующей неделе, говорит специалист.