Напросился пожить и воспользовался случаем: Уголовник изнасиловал 1,5-годовалую девочку

В городе Ершове Саратовской области по подозрению в насилии над полуторагодовалой девочкой задержан 36-летний мужчина, который ранее уже был судим. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области. В

ходе следствия выяснилось, что семейная пара с двумя маленькими детьми впустила пожить в своей квартире 36-летнего мужчину, который ранее был судим. В ночь на 11 декабря супруги ушли в магазин, оставив уголовника с сыном и дочерью. По версии следствия, оставшись с детьми наедине, мужчина изнасиловал малолетнюю девочку.

Вернувшись домой, родители увидели у ребенка травмы и вызвали полицию. Девочку увезли в больницу. Злоумышленника задержали. Ведутся следственные действия. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Кроме того, следственные органы проверят, в каких условиях в семье живут и воспитываются дети. Также планируется оценить полноту и своевременность работы органов профилактики с семьей девочки.