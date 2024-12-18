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17 тыс. аккредитивов открыли жители регионов в Волго-Вятском банке Сбербанка

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Это на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Лидерами по открытию аккредитивов стали Республика Татарстан, Нижегородская область и Пермский край.

В регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка растет популярность аккредитивов. С их помощью жители регионов проводят безопасные расчеты на покупку недвижимости, автомобилей, долей бизнеса и прочих товаров и услуг.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«С начала четвертого квартала мы фиксируем рост числа сделок с использованием аккредитивов — на 15% больше по сравнению с прошлым кварталом. Всё больше клиентов выбирает аккредитивы как надёжный механизм для осуществления расчётов, особенно при приобретении недвижимости, автомобилей и других значимых активов. Благодаря нашему сопровождению и удобным цифровым сервисам, жители регионов могут проводить сделки оперативно, прозрачно и без рисков. Примечательно, что 30% аккредитивов было открыто онлайн, что подтверждает растущую популярность дистанционных банковских услуг».

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