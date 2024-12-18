17 тыс. аккредитивов открыли жители регионов в Волго-Вятском банке Сбербанка

Это на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Лидерами по открытию аккредитивов стали Республика Татарстан, Нижегородская область и Пермский край.

В регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка растет популярность аккредитивов. С их помощью жители регионов проводят безопасные расчеты на покупку недвижимости, автомобилей, долей бизнеса и прочих товаров и услуг.