В Казани на Компрессорном построят большой ЖК с квартирами, которые будут доступны по цене, сообщает "Реальное время" со ссылкой на свой источник в строительной сфере Татарстана.

Как сообщается, "Ак Барс Холдинг" уже продал группе компаний ПИК часть бывшей территории АО "Холод". Участки начали готовить к реновации. Арендаторы выселены, старые здания будут снесены.

На этом месте предполагается построить огромный жилой комплекс, в котором будет жилье эконом-класса, и ожидаемая цена будет от 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Также застройщикам придется решить непростой транспортный вопрос, чтобы обеспечить микрорайон транспортными узлами и дорогами.