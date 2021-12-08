На два года в колонию общего режима отправился житель Набережных Челнов, который нанес 15 ударов отверткой женщине только ради того, чтобы отобрать у нее сумку. Решение городского Набережночелнинского суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Согласно материалам дела, татарстанец напал на жертву на улице. Пытаясь вырвать сумку из рук прохожей, мужчина не менее 15 раз ударил ее отверткой. Налетчик хотел попасть в живот. Но женщина довольно ловко укрылась. Во время борьбы ручка сумки оторвалась, и мужчина скрылся с добычей. Потерпевшая обратилась в полицию и оценила ущерб в 8400 рублей.

Позже челнинца задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина признал вину.