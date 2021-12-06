Житель Казани подал судебный иск в Советский суд против ПАТП-2. Он обвиняет кондуктора в избиении из-за QR-кода и требует 10 миллионов рублей. Речь идет о том самом пассажире, который в первый день введения QR-кодов на транспорте брызнул в лицо кондуктору из газового баллончика.

30-летний Николай Башмаков, который после происшествия отбыл 5 суток административного ареста, считает себя стороной пострадавшей. По данным "Вечерней Казани", он заявил, что после всего случившегося у него упало зрение, отказала ноги и начались регулярные головные боли.

Конфликт случился 22 ноября в салоне автобуса 31-го маршрута.

На просьбу кондуктора предъявить этот самый код один из пассажиров ответил отказом, при этом покидать салон также отказался. Словесная перепалка закончилась тем, что пассажир распылил в лицо кондуктору газовый баллончик. Но, как он утверждает, сделал это лишь после того, как кондуктор и его помощник применили к нему физическую силу.

"У меня упало зрение на левом глазу, куда пришелся мощный удар от кондуктора, 2 декабря я обратился в Республиканскую офтальмологическую больницу, где диагностировали контузию глазного яблока, кровоизлияние в глаз и ссадины век. Есть подозрения, что у меня началось отслоение сетчатки, что в перспективе может обернуться слепотой", - рассказал Николай корреспонденту "Вечерней Казани".