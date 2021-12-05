Жители Татарстана пришли в недоумение от действий дорожных служб и попросили из объяснить происходящее. Дело в том, что в Набережных Челнах очевидцы, едва преодолевая хохот, смогли снять на видео, как снегоуборочная техника убирает дорогу... в дождь. Снега на дороге нет, но дорожники исправно выполняют возложенные на них обязанности.

"Что это делает снегоуборочная машина в проливной дождь? Имитация бурной деятельности?" - спросили горожане.

В МУП "ПАД" объяснили, что на данном участке производились работы по пересечению проезда для выполнения дальнейших мероприятий по уборке снежного вала.

"Очистка снега на данной территории, снятой на видео, не производилась. Содержание материала не соответствует действительности. Да, есть момент, что не была выключена техника, работникам вынесено предупреждение", - сообщили на предприятии ответственные лица, которых цитируют "Челнинские известия".