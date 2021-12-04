Парень в Казани на арендованной иномарке устроил аварию, в которой пострадали девушка и 3-летняя девочка, сообщает "Татарстан-24".

Все случилось накануне вечером на улице Мусина. 22-летний молодой человек, выходец с ближнего зарубежья, взял в аренду Volkswagen и разогнался так, что не смог справиться с управлением.

Авто выбросило на встречную полосу, где оно столкнулось с Hyundai Solaris. В последней находилась девушка и 3-летний ребенок.

Девочку доставили в больницу с травмой головы. Девушку отправили в больницу с подозрением на перелом ноги.

Водитель арендованной машины признает, что виновен. Но его не совсем адекватное поведение навело инспекторов на мысль, что он мог принимать наркотики или психоактивные вещества. Медосвидетельствование покажет, так ли это.