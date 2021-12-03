Всегда сдержанный и спокойный Путин не сдержался и ударил кулаком по столу во время обсуждения катастрофы в шахте "Листвяжная", сообщает Telegram-канал URA.RU. Это случилось во время доклада главы Минтруда о зарплатах шахтеров.

"А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году", — сказал российский лидер после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров и ударил кулаком по столу.

Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. По последней информации, пострадали 99 человек.