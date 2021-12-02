Российский политический обозреватель и писатель Олег Кашин грубо воспринял статистику управления образования Казани о выборе родного языка. Начальник управления Ирек Ризванов заявил, что 34% русских детей выбрали в качестве родного для изучения татарский. Но опасение чиновник выразил не этим фактом, а тем, что 17% татарских детей выбрали русский.

"Очень радует, что 34% русских выбрали татарский язык, но 17% татар, выбравших русский, — это порождает вопросы. Мы будем продолжать работать в данном направлении", — прокомментировал статистические данные чиновник.

Кашин возмутился на всю страну:

"Дикая история! Начальник управления Татарстана, то есть не собачий член, Ирек Ризванов действительно подводит итоги каких-то опросов школьников на тему «Какой язык они учат». 83 процента татарских детей выбрали татарский язык... Очень радует, говорит он, что 34 процента русских выбрали татарский язык, но 17 процентов татар, выбравших русский, — это порождает вопросы. <...> Действительно, редкий случай... Но как редкий? Мы понимаем, что на это направлена вся политика официальной России, но редко они так откровенны, когда официальный чиновник, российский госслужащий говорит, что его цель по службе, по государственной работе — буквально дерусификация региона! И это, конечно, абсолютный кал, с которым надо отдельно бороться и бить в колокола! И если мы верим, что Сергей Кириенко, как бывший полпред в ПФО, имеет незакрытый гештальт по непокорению татар, хочется ему лично пожелать: Сергей Владленович, мочите татар, иначе завтра у нас будет Османская империя до Казани! Это недопустимо, это неправильно!" — сказал Кашин в видеообращении, опубликованном в Telegram.