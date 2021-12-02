За сутки в Татарстане зарегистрировали 236 новых случаев коронавирусной инфекции. 89 человек направлены на стационарное лечение в больницы, остальные будут лечиться дома, сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

В Казани за сутки выявили 108 заболевших. 16 инфицированных нашли в Буинском районе, 14 - в Набережных Челнах. По 11 новых пациентов насчитали в Зеленодольском и Нижнекамском районах.

За сутки скончались от коронавируса 10 человек - четверо мужчин и шесть женщин. Общее число жертв вируса с начала пандемии в Татарстане составило 1265 человек.