Министерство молодежи Республики Татарстан уличили в преступлении коррупционного толка. Об этом заявил главный советник Управления президента республики по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов. Нарушения, по его словам, выявлены во время детального изучения взаимоотношений министерства с фондом "Сэлэт".

Указанный фонд субсидируется из татарстанского бюджета, каждый год на него выделяется от 105 до 115 миллионов рублей.

"Все наслышаны о форуме "Сэлэт" в Билярске, для которого закупаются палатки. Было установлено, что фактически стоимость палаток была завышена на 2 млн 380 тысяч рублей", - пояснил Никонов.

Подрядчик фонда закупил палатки по более низкой цене, а заявил цену завышенную, и в Министерстве молодежи деньги выделили.

"Палатки были приняты и оплачены. Вывод неэффективного использования бюджетных средств налицо", - отметил Никонов.