Представители Всемирного русского народного собора обратились в Минпросвещения РФ с просьбой перепроверить итоги проверки языковых предпочтений школьников в Казани. Заодно власти Казани обвинили в разжигании межнациональной розни.

Суть конфликта, который быстро вышел на федеральный уровень, кроется в заявлении начальника управления образования исполкома Казани Ирека Ризванова. Мужчина заявил, что 34% русских школьников в Казани выбрали татарский язык как родной.

"Данные сведения являются откровенно неправдоподобными и оскорбляют русскую общину Татарстана, способствуя разжиганию межнациональной розни", — сказано в заявлении ВРНС, которое цитирует "Ридус".

Ранее чиновник из Казани заявил, что 34% русских детей выбрали татарский, и 17% татарских детей выбрали в качестве родного русский язык.

"Очень радует, что 34% русских выбрали татарский язык, но 17% татар, выбравших русский, — это порождает вопросы. Мы будем продолжать работать в данном направлении", — заявил Ризванов.

"Из утверждений Ризванова следует, что выбор русскими детьми татарского языка расценивается как положительное явление, а выбор татарскими детьми русского считается проблемой, которую надо решать. Полагаем, что такая риторика более приличествует украинским чиновникам, которым поручили усилить дерусификацию, нежели представителям исполнительной власти города, в котором русские составляют большинство населения", — возмутились правозащитники.