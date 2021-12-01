"Данные сведения являются откровенно неправдоподобными и оскорбляют русскую общину Татарстана, способствуя разжиганию межнациональной розни", — сказано в заявлении ВРНС, которое цитирует "Ридус".
"Очень радует, что 34% русских выбрали татарский язык, но 17% татар, выбравших русский, — это порождает вопросы. Мы будем продолжать работать в данном направлении", — заявил Ризванов.
"Из утверждений Ризванова следует, что выбор русскими детьми татарского языка расценивается как положительное явление, а выбор татарскими детьми русского считается проблемой, которую надо решать. Полагаем, что такая риторика более приличествует украинским чиновникам, которым поручили усилить дерусификацию, нежели представителям исполнительной власти города, в котором русские составляют большинство населения", — возмутились правозащитники.