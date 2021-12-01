Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он переизбираться на новый президентский срок. Однако, напомнил, что по Конституции у него есть право избираться на новый срок. Об этом сообщают РИА Новости.

«Что касается моих планов, то здесь, знаете, в чём фокус? Фокус в том, что, в соответствии с Конституцией, я имею право избираться на новый срок».

«Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», - заявил президент России на пресс-конференции.