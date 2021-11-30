В Татарстане и Чувашии завершились работы по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках проекта М-12. Работы выполняла государственная компания "Автодор". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, в рамках работ в Татарстане было высажено более миллиона деревьев. Высадка велась на 164 участках общей площадью 263 гектаров. Свои деревья получили Бугульминский, Кайбицкий, Лаишевский, Верхнеуслонский, Пестречинский и Высокогорский районы республики, а также Авиастроительный и Московский районы Казани. В свою очередь, в соседней Чувашии на площади в 740 гектаров деревьев высадили в 3 раза больше.

Напомним, платную автомагистраль М-12 Москва-Казань, которая будет продлена до Екатеринбурга, планируют сдать к 2024 году.