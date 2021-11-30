В Нижнекамском районе молодые люди решили устроить дискотеку. Вот только в самый разгар вечеринке в дом, где все происходило, нагрянули полицейские. Как выяснилось, трое жителей Нижнекамска организовали в арендованном частном доме дискотеку. При этом, мероприятие было закрытым. Вход - только по билетам.

Всего в доме присутствовало 54 человека, 22 из которых несовершеннолетние, все они были доставлены в Управление МВД России по Нижнекамскому району.

В отношении организаторов сотрудниками полиции за проведение развлекательного мероприятия и отсутствия организованной проверки наличия QR-кодов составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме этого, административные материалы были составлены и в отношении 10 несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения.