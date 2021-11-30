За минувшие сутки в Татарстане зафиксировано 242 новых случая заболевания Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РТ.

Как сообщается, 82 из них были госпитализированы, а остальные 160 получили лечение на дому. Среди заболевших - 117 жителей Казани.

На 30 ноября в республике зарегистрировано 38 053 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 31 454 человек, в том числе 306 – за минувшие сутки. Всего вакцинированы 2 031 392 человека, из них 1 549 548 получили второй компонент вакцины.