Без QR-кода ни шины сдать, ни даже дворником устроиться: Что еще не запретили непривитым казанцам

С момента, как все жители Татарстана разделились на два лагеря, тех у кого есть QR-код о вакцинации от коронавируса, и тех, у кого этого кода нет, прошло уже более полутора месяцев. Напомним, что с 11 октября 2021 года людям без заветного квадратика запретили посещать торговые центры, крупные магазины, кинотеатры, рестораны, кафе и фитнес-клубы. С 22 октября систему QR-кодов еще больше ужесточили, запретив ездить без них в общественном транспорте.

ОЧЕРЕДИ НА ВАКЦИНАЦИЮ СТАЛИ МЕНЬШЕ

К чему это привело? По началу люди кинулись в пункты вакцинации. В очереди на прививку, со слов жителей столицы Татарстана, можно было просидеть по 6-8 часов. Сейчас ситуация несколько успокоилась. Очереди на прививку есть, но не такие большие.

"У меня вся процедура заняла максимум минут 40, впереди были только человек пять. Думала, что гораздо больше времени потрачу", - рассказала жительница Казани Алия.

Впрочем, далеко не все решили вакцинироваться ради QR-кода. Многие жители Татарстана просто смирились, что в некоторые места им путь закрыт. Рано или поздно откроют же. За продуктами и в аптеки вход открыт и без всяких кодов, вместо автобусов можно пользоваться такси или личным транспортом, а кино посмотреть или спортом позаниматься и дома можно. Чтобы попасть в свои квартиры и дома, во всяком случае пока, QR-код не требуется.

С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ЛЮДИ БЕЗ QR-КОДА?

А вот в чужие квартиры попасть уже сложнее. Татарстан, несмотря на все ограничения, по-прежнему популярен у туристов. Люди приезжают и зачастую останавливаются в съемных квартирах. Теперь найти жилье стало чуть сложнее. Некоторые владельцы апартаментов уже начали спрашивать QR-коды. Без них квартиру или дом не сдадут.

Некоторые проблемы у непривитых казанцев возникают при выборе одежды. В торговые центры и большие магазины попасть не возможно. Остается три пути - либо просить купить нужную одежду человека с QR-кодом, либо идти на рынок, либо покупать через интернет.

Для автомобилистов пока особых запретов нет. Автосервисы и заправки работают без QR-кодов. Хотя, один интересный случай вспомнить можно. Пару недель назад в Казани организовывали акцию по сдаче использованных шин на переработку. Сдать покрышки могли только люди с QR-кодом. Многих горожан это обстоятельство сильно удивило.

КУДА НЕПРИВИТОМУ РАБОТАТЬ ПОДАТЬСЯ

Столкнулись казанцы без QR-кодов с другой проблемой. Из-за необходимости обязательной вакцинации для сотрудников определенных предприятий, некоторым жителям Казани пришлось срочно искать новую работу. Сделать это оказалось не так-то и просто.

Понятное дело, что без QR-кода устроиться в крупные магазины или кафе, а также предприятия госсферы практически не реально. Любопытно, например, что QR обязательно должен быть у дворника. Казанцы и так не горят особым желанием мести улицы и чистить снег. Власти города каждый год жалуются на нехватку дворников. Меж тем, к требованиям к кандидатам добавился еще один пункт.

Фото: kp.ru

КОГДА И КУДА НАЧНУТ ПУСКАТЬ БЕЗ QR-КОДОВ

Пока жители Татарстана с завистью смотрят в сторону Нижегородской, Ульяновской, Ивановской и Тульской областей. Там отменили часть ограничений и начали разрешать посещать ТЦ людям без QR-кодов. В Татарстане пока речь об этом не идет.

"К сожалению, нас беспокоит уровень заболеваемости среди лиц старше 60 лет – она пока остается на очень высоком уровне, тенденции к снижению нет. Более того, на сегодня заболеваемость людей старше 60 лет в структуре заболеваемости составляет 30%, и их доля не снижается», - рассказала заместитель начальника Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

На естественный вопрос, чем мы хуже, чем другие регионы есть довольно простой ответ. В соседних областях ситуация с коронавирусом несколько лучше. Там заметен спад ежесуточных приростов зараженных ковидом. В Ульяновской области, например, за месяц цифра снизилась с 600 до 450 случаев. В Татарстане в последние недели цифра стабильно держится в пределах 240-250 заболевших. Так что у людей без QR-кода остается только два пути, чтобы вести обычный повседневный образ жизни - либо вакцинироваться, либо ждать стабилизации обстановки и смягчения ограничений.