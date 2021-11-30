В Казани на Мамадышском тракте произошло столкновение автомобилей BMW и Mercedes, в результате которого пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.

Как сообщается, 27-летняя девушка за рулем BMW выехала на красный сигнал светофора и врезалась в Mercedes, за рулем которого был 34-летний мужчина.

Девушка за рулем, а также трехлетний пассажир автомобиля Mercedes получили травмы и были доставлены в больницу. Их отпустили после оказался медицинской помощи.