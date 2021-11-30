Весь месяц ожидает позитив: Экстрасенс Мехди Вафа назвал знаки Зодиака, которым повезет в декабре

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп для всех знаков зодиака на последний месяц 2021 года. Экстрасенс, в частности, выделил три знака зодиака, которым в декабре непременно повезет.

Телец

В декабре наступит самое время Тельцам пожинать плоды своих усердных трудов. Они многое сделали и многое простили. Но самое главное, что они боролись за свои принципы и убеждения. Теперь важно верить в себя и себе. Личная жизнь, даже если ее нет, будет радовать, а в двадцатых числах можно ожидать настоящий праздник души.

Скорпион

В декабре Скорпионов ожидают свежие планы и силы. Самое время привнести в свою жизнь что-то новое, даже если это просто ремонт. В середине месяца им предстоит окунуться в воспоминания, но слишком погружаться в ностальгию не стоит.

Козерог

Козерогов весь декабрь ожидает позитив. В этом месяце удача на их стороне, поэтому стоит входить в него с улыбкой. Все, что они хотели сделать, у них получится. Козероги станут настоящим источником силы не только для себя, но и для окружающих. Экстрасенс также советует им избегать подозрительности, передает слова Мехди Вафы StarHit.