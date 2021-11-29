В Казани водитель автобуса устроил массовое ДТП, сообщает ОГИБДД по столице Татарстана.

41-летний водитель автобуса "МАЗ" на улице Копылова под мостом, набрав приличную скорость, протаранил автомобиль LADA Largus под управлением 25-летнего водителя, который ехал в попутном направлении впереди.

От удара "Ларгус" въехал во впереди ехавшую "Приору", а та протаранила от удара еще один "ВАЗ" — под управлением 29-летнего водителя.

В аварии пострадала 52-летняя пассажирка автобуса, ей потребовалась медицинская помощь.