В Казани вскрылась интересная история с фиктивными прописками в "резиновых квартирах". Родители покупают такую прописку ребенку, чтобы можно было отдать чадо в первый класс элитной школы.

О ситуации рассказал замминистра образования и науки Татарстана Рамис Музипов.

"Так называемые резиновые квартиры были установлены, проверены. Чаще всего, естественно, в этих квартирах никто из поступивших детей не проживает и не намерен был проживать. Но тем не менее были выявлены совсем уж странные случаи: например, в ряде образовательных учреждений были установлены адреса, по которым в одной квартире проживают дети из разных классов, при этом они даже не знают о том, что они прописаны в этой квартире, с друг другом не знакомы, не являются родственниками", — сообщил чиновник.

Он отметил, что временные прописки за деньги родители оформляют ребенку, чтобы иметь приоритет при зачислении в первый класс выбранной элитной школы.

Такие ситуации обнаружили в лицее № 182, в лицеях №185, 186 и 187, а также в гимназии №179.

По словам Музипова, факты передадут в МВД, чтобы ограничить продажу фиктивных прописок.