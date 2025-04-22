В Апастовском районе в ДТП погибли 4 человека

Ночью 21 апреля 2025 года на 58-м километре трассы Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск», неподалёку от деревни Малые Кокузы, произошло трагическое ДТП. По предварительным сведениям, водитель цементовоза марки FOTON превысил безопасную скорость и врезался в три автомобиля — «Ладу Весту», КамАЗ и Sollers ST6, которые остановились у моста на красный свет.

Столкновение привело к гибели четырёх человек — водителей и пассажиров «Лады Весты» и Sollers ST6.

На место происшествия выезжал прокурор Апастовского района Зефер Абитов. Начата проверка всех обстоятельств аварии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 5 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Ход расследования находится под контролем прокуратуры района.