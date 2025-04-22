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Mercedes едва не устроил аварию с автобусом на Ибрагимова в Казани

Водитель автомобиля Mercedes не предоставил пре...

ГАИ

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В Госавтоинспекцию Казани поступила информация о нарушении ПДД 7 апреля в 18:56. Водитель автомобиля Mercedes не предоставил преимущества автобусу с пассажирами, который двигался по своему маршруту.

Видео показали, что действия водителя Mercedes привели к созданию аварийной ситуации, угрожая безопасности городского пассажирского транспорта. Автобус двигался по проспекту Ибрагимова в сторону проспекта Ямашева, а водитель Mercedes нарушил правила, не уступив дорогу.

В ходе расследования сотрудниками Госавтоинспекции был установлен водитель Mercedes. 20-летняя жительница Казани была привлечена к административной ответственности.

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