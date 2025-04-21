Стали известны подробности о ДТП с квадроциклом под Казанью, где погиб ребенок

KazanFirst стало известно о подробностях трагического инцидента, который произошёл вечером накануне на трассе Казань — Шемордан. Примерно в девятом часу вечера там разбился квадроцикл, на котором находились двое несовершеннолетних.

По информации источников, транспортом управляла 15-летняя школьница, а вместе с ней ехал её 12-летний брат. В результате аварии мальчик погиб на месте, его сестра получила тяжёлую черепно-мозговую травму и была госпитализирована. Отмечается, что погибший школьник совсем немного не дожил до своего 13-летия — день рождения у него должен был быть в начале мая.

Известно, что оба ребёнка учились в лицее посёлка Царево. Квадроцикл, на котором они передвигались, принадлежит их матери.

В настоящее время обстоятельства трагедии выясняются. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.