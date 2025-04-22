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Ученые объяснили причину сильной тряски Земли в течение 9 дней

Природа долгой тряски связана с...

pixabay

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В 2023 году Земля пережила необычные сейсмические колебания, которые продолжались девять дней подряд. 16 сентября того года глобальные сейсмические станции зафиксировали странный сигнал из восточной части Гренландии. Этот сигнал повторялся каждые 90 секунд в течение девяти дней, пока не стал слишком слабым для дальнейшего обнаружения.

Сейсмолог Стивен Хикс сообщил, что это событие не походило на обычное землетрясение. Такой сигнал получил название "неопознанный сейсмический объект" (USO). В отличие от землетрясений, которые часто сопровождаются множеством частот и длятся всего несколько минут, этот сигнал имел одну частоту, около 11 миллигерц, что отличало его от привычных землетрясений.

После тщательных исследований Хикс и другие ученые выяснили, что в то же время в Гренландии произошел оползень. Они пришли к выводу, что если оползень обрушился в воду, то между ним и сейсмическим сигналом может быть связь. Удар по воде может вызвать вибрации, которые распространяются с резонансной частотой, схожей с тем, что происходит с водоемами.

Исследования продолжались год, и ученые использовали спутниковые и наземные изображения, а также суперкомпьютеры для создания высокоточных моделей. Выяснилось, что примерно в 200 км от океана в Диксон-фьорде на востоке Гренландии оползень сбросил в воду около 25 миллионов кубометров льда и камня. Этот удар привел к возникновению сейша — волн, качающихся из стороны в сторону в пределах 2,7-километрового фьорда, что в свою очередь вызвало мегацунами с волнами до 200 метров в высоту.

Природа долгой тряски связана с особенностями формы фьорда. Один его конец упирался в ледник, а другой резко изгибался, с изогнутым дном, что позволяло воде двигаться с минимальными препятствиями. Когда оползень обрушился на ледник, материал с большой скоростью погрузился в воду, что вызвало первичную волну, оказавшуюся запертой в узком фьорде. Без возможности выйти, цунами превратилось в сейш, который продолжал колебания несколько дней, стабилизировавшись на высоте около 7 метров, сообщает Кулик со ссылкой на «КОСМОС».

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