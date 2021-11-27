В Татарстане в целом и в Казани в частности в предстоящее воскресенье, 28 ноября, местами ожидается существенное ухудшение погодных условий, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и днем в воскресенье ожидается сильный ветер южного направления с порывами 15−18 м/с. На дорогах образуется гололедица, местами сильная. Кроме того, утром и днем прогнозируется метель с осадками и с ухудшением видимости.

Водителей и пешеходов просят быть более внимательными, при возможности стоит воспользоваться общественным транспортом и оставить личное авто дома.