Брак по расчету точно для этих девушек: Названы знаки Зодиака, для кого деньги важнее любви

Есть мнение, что самые крепкие браки создаются не по любви, а по расчету. Не все это мнение разделяют, но оно имеет место быть. Это вполне естественно, учитывая, что браки по расчету в наше время не менее частое явление, чем браки по любви. раки по расчету самые крепкие.

Меж тем, деньги выше любви ценят не все девушки, а только представительницы четырех знаков Зодиака. К такому выводу пришли астрологи.

Телец

Нищета утомляет — в это верят девушки этого созвездия. Тельцы оставят бедного мужчину, если на горизонте появится богатый. Им важно ходить в новой одежде, хорошо выглядеть. Ради этого они готовы отказаться от ухаживаний того, кто любит, но мало зарабатывает.

Близнецы

Если принц появится в жизни девушек этого знака, они тут же забудут не только про избранника, но и про детей. Близнецы позарятся на дорогие украшения, на красивые дома, яхты. Но при всем этом они едва ли обретут личное счастье. Дело в том, что легкомысленность, которая присуща Близнецам, быстро надоест их богатой пассии.

Скорпион

Представительницы данного зодиакального созвездия считают, что они просто созданы для богатой жизни. Если Скорпионам кто-то будет ее предлагать, то они никогда не откажутся. Эти дамы вычеркнут из жизни детей, супруга, полностью растворятся в богатом кавалере. Совесть при этом их не будет мучить.

Водолей

Нытье — то, что не переносят барышни этого знака. Водолеи понимают, что от нищего мужа оно будет постоянно исходить, что оно не прекратится. Они в какой-то момент просто оставят возлюбленного, если им подвернется более перспективный вариант. Ради богатства Водолеи пожертвуют всем, не станут даже думать о том, что они причиняют нестерпимую боль тем, кто их любит, сообщает Rambler.