В Казани "КАМАЗ"-водовозка насмерть сбил школьника, который шел на занятия в учебное заведение, все случилось на перекрестке Можайского и Горьковского шоссе.

Семилетний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. За рулем грузовика был 65-летний пенсионер.

Водитель говорит, что не заметил ребенка, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ученик второго класса от полученных травм скончался на месте. На место трагедии выезжал прокурор Кировского района столицы Татарстана Эльдар Сабиров. Обстоятельства случившегося выясняются.