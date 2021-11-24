В городе Энгельсе Саратовской области нашли труп мужчины с признаками множественных термических поражений на теле. Проще говоря, он заживо сварился в кипятке. Об этом сообщает Следком по региону.

Труп нашли в квартире дома на улице Ломоносова. 59-летний хозяин квартиры лежал на полу.

Следователи уже провели осмотр места происшествия. Точная причина смерти будет установлена экспертизой, которая также покажет, сам ли мужчина обварился, или же кто-то помог ему сделать это. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.