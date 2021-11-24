В 2021 году Россия смогла усилить свое влияние на мировой арене и удержать экономические позиции, несмотря на пандемию. Но впереди большую страну ожидают большие проблемы. В этом уверена астролог Людмила Халанская, которая составила астрологический прогноз для страны на следующий, 2022 год и последующие годы.

Точность прогноза

Халанская уверена, что ее долгосрочный прогноз для страны точен и "работает как часы".

"Этот мой прогноз охватывает период с 2016 по 2030 год, и пока каждый прожитый год соответствует своему описанию. 2021 год там обозначен как год усиления влияния РФ на мировой арене и некоего экономического подъёма. Так всё и случилось", - написала астролог на своей странице в Facebook.

А что дальше?

Астролог предсказала, что показатели в экономике в 2021 году в России были максимальными, выше уже не будет, и в 2022 году наметится спад, причем, во всех сферах жизни, и с самого начала года.

Планомерный спад и ухудшение ситуации продолжится и далее.

"Ну, а потом 2025 год (возможно, окончание 2024), когда всё рванёт и полетит в никуда", - написала Халанская.

Ранее этот же астролог предсказала Украине спокойный исход противостояния с РФ. Она отметила, что Россия не нападет, и призвала власти перестать пугать свой народ несуществующей угрозой.