Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что проблемы, связанные с введением QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане, будут решены в самое ближайшее время.
"Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определённых проблем на первом этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется", — сказал Песков.
Он отметил, что новые ограничительные меры имеют единственную цель - безопасность для людей, для из здоровья.
Татарстан стал первым регионом, где с 22 ноября при проезде на любом виде общественного транспорта лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании.
комментарии
Или сцыканули зарвавшихся князьков за поводок дернуть?
Тридцать лет на это власти было абсолютно поx, а тут прям все заботушкой отеческой о нашем здоровье стали полыхать.
Идут они наx со своими вакцинами мутными.