Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что проблемы, связанные с введением QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане, будут решены в самое ближайшее время.

"Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определённых проблем на первом этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется", — сказал Песков.

Он отметил, что новые ограничительные меры имеют единственную цель - безопасность для людей, для из здоровья.

Татарстан стал первым регионом, где с 22 ноября при проезде на любом виде общественного транспорта лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании.