Глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям в Казани обжаловать приговор суда, который накануне отказался отправлять в СИЗО фигуранта дела о массовом отравлении метанолом.

"Суд в удовлетворении ходатайства отказал, прокуратура данное решение не обжаловала. В связи с тем, что дальнейшая деятельность данного лица может привести к повторению подобной трагедии, а также с учетом необходимости установления производителя контрафактной жидкости, председатель следственного комитета России поручил подчиненным обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу", — говорится в сообщении СКР.

Напомним, 16 ноября в столице Татарстана были госпитализированы со студенческой вечеринки молодые люди 1999−2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Число пострадавших - 15 человек, одна из студенток накануне скончалась в больнице.

Молодые люди перепутали пятилитровую емкость с незамерзающей жидкостью и купленные 5 литров фальсифицированного алкоголя, употребили "незамерзайку". Тем не менее по подозрению в реализации паленого алкоголя задержаны пятеро. Пятого Ирека Галеева накануне Советский суд отказался отправлять в СИЗО.