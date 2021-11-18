Во все времена людям было свойственно искать у себя сверхспособности. Но даже если их следа нет, нам все равно интересно смотреть фильмы и читать книги о тех, кто способен на многое. Мало кто знает, что есть один знак зодиака, представители которого в большей мере, чем другие, расположены к обладанию сверхспособностями.

Такую предрасположенность им дали свами звезды, и откроют ли этот талант в себе обладатели знака, вопрос не самый простой. Но если захотят, то непременно смогут открыть и пользоваться уникальным даром в самых разных ситуациях.

Кто же ты, великий маг?

Астрологи единодушны в ответе на этот вопрос. Самым "магическим" можно считать Скорпионов. Эти люди рождаются с сильной и тонко настроенной интуицией, они способны влиять на психику окружающих так, что те даже не заметят аккуратного внушения и влияния.

Хорошо ли это?

Если Скорпион начнет использовать редкий звездный дар корысти ради, то добрым магом ему не стать. Такие Скорпионы часто добиваются больших высот в жизни, богатеют получают вес в обществе, но все это они теряют в один момент, когда приходит время: арест, банкротство, разоблачение, бегство, большие потери и разочарования - вот чем оборачивается для корыстного Скорпиона "магия" управления окружающими.

Если Скорпион чист в помыслах и использует свои способности для других, то его ждет большой успех на профессиональном поприще.

Рожденные с конца октября по конец ноября почти не подвержены влиянию окружающих сами. Их сложно убедить в чем-то, а еще они интуитивно чувствуют, если вы попытаетесь что-то спланировать за их спиной.

Как открыть силу?

Женщинам-Скорпионам куда легче, чем мужчинам того же знака, открыть в себе магические силы. Для этого достаточно порой только захотеть этого. Но и мужчинам, и женщинам знака стоит тщательно подготовиться к обретению особых умений: раздать долги, простить врагов, проработать свои обиды, чтобы встретить силу Вселенной, которая дана только им, с чистым сердцем и распорядиться ею исключительно на благо.