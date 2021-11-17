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Фото: МЧС Татарстана

Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани 17 ноября 2013 года: О чем умалчивают спустя 8 лет после трагедии

17.11.2021, 14:00 970 3 prokazan.ru
Авиакатастрофа Boeing в Казани: кто виноват в трагедии

С момента авиакатастрофы Boeing 737 в Казани прошло уже 8 лет. В тот вечер, 17 ноября 2013 года, в 19.24 тихое течение времени в столице Татарстана нарушил громкий шум, подобный разрыву бомбы. Именно в этот момент около аэропорта Казани упал Boeing 737 авиакомпании Татарстан, на борту которого находились 50 человек. Выжить не удалось никому. По количеству жертв это крупнейшая авиакатастрофа 2013 года.

В годовщину страшной трагедии редакция Prokazan.ru вспоминает основные причины, приведшие к крушению самолета, а также выражают соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе 17 ноября 2013 года.

Обломки самолета разлетелись на сотни метров. Фото: Реальное Время.

В ЧИСЛЕ ПАССАЖИРОВ СЫН ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА И ГЛАВА ФСБ

Москва, аэропорт Домодедово, 18.25 по столичному времени. Самолет авиакомпании «Татарстан» поднялся в воздух и взял курс на Казань. Взлет прошел в штатном формате Время в пути – примерно час. На борту 44 пассажира, среди которых сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава татарстанского ФСБ Александр Антонов, и 6 членов экипажа.

Командир воздушного судна - 47-летний Рустем Салихов. Н работал в авиакомпании «Татарстан» с 1992 года. Управлял самолётами Ан-24, Ан-26, Ту-134, Ту-154 и Ил-86 (в качестве штурмана; количество лётных часов на них неизвестно). В 2008 году прошёл переподготовку на пилота, управлял самолётами Ан-2 и «Пайпер М» (общий налёт на них 275 часов). В должности командира Boeing 737 — с 14 марта 2013 года (до этого с 15 марта 2010 года управлял им в качестве второго пилота). Налетал 2784 часа, 2509 из них на Boeing 737 (527 из них в качестве КВС).

Второй пилот — 47-летний Виктор Гуцул. Проработал в авиакомпании «Татарстан» 5 лет (с 2008 года). Управлял самолётами Як-42 (в качестве бортмеханика), NG4 и Diamond DA42. В должности второго пилота Boeing 737 — с 17 января 2011 года. Налетал 2093 часа, 1943 из них на Boeing 737.

Фото: obltv.ru

УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ

Полет проходил в штатном режиме. Однако при подходе к аэропорту Казани диспетчер проинформировал экипаж о боковом уклонении от оси трассы около 4 километров. Запросов на корректировку курса от экипажа и предложений от диспетчера не поступало.

Самолет пришлось возвращать на правильный курс. Лайнер удалось вывести к взлетно-посадочной полосе. Однако снизиться до нужной высоты удалось уже дальше необходимго места соприкосновения с землей. Пилоты приняли решение уходить на второй круг.

«ЭТО БЫЛО НАСТОЯЩЕЕ ОГНЕННОЕ ЗАРЕВО»

Приехавшие встречать пассажиров «Боинга» родственники и друзья ждали объявления о посадке самолета. Ни о каком уходе на второй круг они не знали. По расписанию лайнер должен был приземлиться в Казани в 19.30. За шесть минут до этого раздался сильный грохот, стены и стекла терминала аэропорта затряслись, близлежащую территорию накрыла огненная вспышка. Стало понятно – произошла трагедия.

«Это было настоящее огненное зарево. Похоже, будто ракета взлетела или что-то взорвалось. Было действительно страшно. Вспышка была в районе аэропорта. Первое, что подумал – упал самолет», - поделился воспоминаниями житель поселка Столбищи, расположенный вблизи аэропорта.

Boeing 737 авиакомпании «Татарстан» рухнул на землю в 19.24 вблизи взлетно-посадочной полосы. От удара самолет полностью разрушился. Обломки лайнера горели. Шансов, что кто-то из пассажиров выжил не было.

Обломки самолета были в огне, пожарным приходилось тушить каждый фрагмент. Фото: МЧС России/ТАСС.

РАЗБИВШЕМУСЯ САМОЛЕТУ БЫЛО 23 ГОДА

Потерпевший крушение самолет впервые поднялся в воздух 18 июня 1990 года. Авиакомпания "Татарстан" получила его в лизинг в декабре 2008 году у греческого подразделения фирмы Ansett Worldwide Aviation Services. До того Boeing эксплуатировался различными авиакомпаниями Франции, Уганды, Бразилии, Румынии и Болгарии.

По данным Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации, самолет имел налет с начала эксплуатации 51 тысяч 547 часов 25 минут., совершил 36 595 посадок.

ПОСЛЕДНИЕ СЕКУНДЫ ПОЛЕТА

При уходе на второй круг задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов был автоматически отключён. Пилоты, фактически этого не заметили. Лайнер перешёл в набор высоты.

С момента начала ухода на второй круг активных действий по штурвальному управлению самолётом ни КВС, ни второй пилот не предпринимали. Общая продолжительность ведения радиосвязи с диспетчером после начала ухода на второй круг составила около 16 секунд. Впрочем, что именно говорили пилоты в последние секунды полета точно нельзя. МАК решил не обнародовать записи с бортовых самописцев.

Самолет поднялся на высоту в 700 метров, хотя для разворота при уходе на второй круг высота круга 500 метров. Пилоты остановили набор высоты и перевели самолет в посадочное положение, но угол оказался слишком большим, самолет начал стремительно лететь вниз. Через 20 секунд «Боинг» столкнулся с землей.

Около аэропорта установили памятную стелу в память о погибших. Фото: мэрия Казани.

РАССЛЕДОВАНИЕ КАТАСТРОФЫ

Расследованием трагедии занимался Международный авиационный комитет (МАК). Спустя два года после крушения самолета обнародовали официальную причину крушения "Боинга. Главной причиной названа неподготовленность экипажа. Помимо неподготовленности экипажа, причиной крушения "Боинга" явились и системные недостатки в выявлении факторов опасности и контроле уровня риска.

"Причиной катастрофы самолета Boeing 737-500 VQ-BBN явились системные недостатки в выявлении факторов опасности и контроле уровня риска, а также неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиационных властей всех уровней (Татарское МТУ ВТ, Росавиация), что привело к допуску к полетам неподготовленного экипажа, - говорится в отчете, выложенном на официальном сайте МАК.

КОМАНДИР ВОЗДУШНОГО СУДНА ЛЕТАЛ ПО ПОДДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Согласно отчету МАК, при уходе на второй круг у самолета отключился автопилот, а экипаж не распознал этого факта, что повлекло за собой "задирание самолетом носа вверх". При этом командир самолета не имел навыков вывода авиатранспорта из такого положения и перевел его в крутое пикирование, что привело к столкновению с землей.

Проверка выявила, что Рустем Салихов и Виктор Гуцул незаконно получили сертификаты пилотов коммерческой авиации. В частности, КВС Салихов не проходил переучивание со штурмана на пилота, и Татарское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации не имело права выдавать ему пилотское свидетельство. 31 марта 2014 года это управление было расформировано в связи с выявленными нарушениями.

Фото: МЧС Татарстана.

КОГО ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМИ

14 ноября 2019 года в СК РФ подтвердили выводы комиссии МАК о том, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

Следствие установило, что занимавший должность заместителя гендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерий Портнов направил в 2009 году в Татарское межрегиональное управление Росавиации документы в отношении Салихова, содержавшие недостоверные сведения. В свою очередь руководитель управления Шавкат Умаров по халатности не организовал проверку подлинности и достоверности представленных авиакомпанией сведений. Кроме того, по данным ТАСС, Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна.

В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. На основании собранных доказательств Портнову и Фомину предъявлено обвинение по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), Умарову - по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц"). Судебный процесс не продлился и неделю. Всего через несколько дней судебное преследование было прекращено - истек срок давности.

Аэропорт Казань Происшествия Смерть
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комментарии

Горожанин
5
17 ноября 2021
14:12
Пора начинать наказывать непривитых баранов штрафами в размере 30% от месячного дохода и обязательными исправительными работами пол-года. Пускай бараны метут улицы, волонтерят в ковидных моргах, чистят канализацию, тем самым искупая свой вред обществу.
Горожанин
1
17 ноября 2021
14:42
Записи самописцев решили не обнародовать! Вы тем самым у народа вызываете еще большее недоверие и большее подозрение в другой версии!
Общественность
1
17 ноября 2021
15:01
""еще большее недоверие и большее подозрение в другой версии!""

- Какой еще версии, баран? Ясно сказано- Фомин, Портнов и другие 100% москали виновны в трагедии. Хотя это было и так понятно! Все они отрыжки путина, поэтому лакеи сразу и прекратили дело: типа истек срок давности. Чушь!! Срок давности надо установить 1.000. лет! Вот так! Мочи москалей - спасай Татарстан!

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Генпрокуратура нашла запредельные нарушения в связи с авиакатастрофой в Татарстане
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Балерина Большого театра, пытавшаяся покончить с собой, оказалась беременной

Профи - сценическая речь

08:18, сегодня
В Минздраве России заявили, что аннулируют QR-коды заболевшим коронавирусом после прививки
17:12, 16.11.2021
Pfizer испытает новое лекарство от коронавируса в России
12:18, 16.11.2021
QR-коды в общественных местах, самолетах и поездах: Какие новые ограничения можно ждать в Татарстане
06:00, 16.11.2021
Сотрудник ГИБДД стрелял по своей жене из-за ребенка
01:00, 16.11.2021
Водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
00:01, 16.11.2021
Мужчина заночевал в морге и изрезал тела четверых умерших, поскольку видел, как покойники ожили
14:41, 15.11.2021
В ковидной больнице умерла блогер, которая выступала за движение против вакцинации
09:26, 15.11.2021
Женщине не сообщили о смерти матери в больнице и отправили труп в другой город
08:24, 15.11.2021
Женщина, бросившая двоих детей в машине дальнобойщика, погибла в ДТП
08:10, 15.11.2021
Более половины корпоративных номеров в России могут отключить с 1 декабря
06:00, 13.11.2021
Пенсионера, лечившегося от коронавируса, выписали и высадили на холод: дед перестал разговаривать
05:00, 13.11.2021
Отцы и дети: полицейский не выдержал и выстрелил в голову собственной дочери
01:00, 13.11.2021
15-летнюю девочку будут судить за сексуальное насилие над старшей девушкой
20:00, 12.11.2021
Школьники устроили групповое изнасилование семиклассницы, подсыпав ей снотворное
14:47, 12.11.2021
В Кремле сообщили, что думают о QR-кодах в общественном транспорте
14:33, 12.11.2021
Первый российский регион решился выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19
09:51, 12.11.2021
Госуслуги сошли с ума: бот портала рассказывает пользователям о заговоре мирового правительства
09:21, 12.11.2021
В России предложили сделать короче рабочий день в осенне-зимний период
09:12, 12.11.2021
Брата Хабиба Нурмагомедова доставят в Дагестан после наезда на сотрудника полиции
08:21, 12.11.2021
Мужчина умер от обиды после того, как врач предложил ему отрезать ноги и застрелиться
07:50, 12.11.2021
В России произошла утечка данных полумиллиона человек с фальшивыми справками о вакцинации
07:00, 12.11.2021
Российская учительница-лесбиянка совратила трех малолетних школьниц: жертв может стать еще больше
01:00, 12.11.2021
Самый маленький пациент с коронавирусом, которому поручал помочь Мурашко, умер в больнице
00:01, 12.11.2021
Полиция поймала грузчика, заставлявшего 11-летнего мальчика записывать интимные видео
19:00, 11.11.2021
Семейный конфликт: мужчина выстрелил через дверь в своих жену и сына
16:13, 11.11.2021
Подросток поджег своего приятеля за то, что тот облил его пивом
11:51, 11.11.2021
Чем закончился одиночный поход: туристку изнасиловали и с особой жестокостью зарезали друзья
11:06, 11.11.2021
Автомобилистам в России Минюст подготовил и анонсировал новые штрафы
10:40, 11.11.2021
Иммунолог дал ценный совет, как защититься от коронавируса в общественном транспорте
09:54, 11.11.2021
Мужчина убил подругу и разбросал ее останки по парку: 13 лет его искали в соседней республике
09:14, 11.11.2021
«Чтобы решить вопрос»: инспектор ДПС принуждал автоледи-нарушительницу к сексу в качестве штрафа
08:26, 11.11.2021
17-летний подросток стал инвалидом после обычного удаления аппендикса
08:12, 11.11.2021
Женщина бросила двоих маленьких детей в машине дальнобойщика и подалась в бега
07:00, 11.11.2021
В Совете Федерации допускают ужесточение ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом
05:00, 11.11.2021
Многодетного отца сначала избили, а потом переехали автомобилем: это сделала женщина
01:00, 11.11.2021
В Минздраве России допустили введение уголовной ответственности для медиков-антиваксеров
00:01, 11.11.2021
18 сотрудников ФСИН уволили после видео с пытками и изнасилованиями заключенных в тюремной больнице
14:16, 10.11.2021
Пенсионерка без зазрения совести украла смартфон в метро у внезапно умершего пассажира
13:48, 10.11.2021
В Кремле дали ответ на вопрос, будет ли вакцинация от коронавируса в России обязательной для всех
10:02, 10.11.2021
В России хотят ввести QR-коды в самолетах и поездах
09:08, 10.11.2021
В отношении канала ТНТ возбудили дело после поцелуя двух мужчин в прямом эфире
08:41, 10.11.2021
«И тогда все это кончится»: в России выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса для всех
07:00, 10.11.2021
Перед судом предстала женщина, которая, болея ковидом, кормила собаку во дворе - сдали соседи
05:00, 10.11.2021
Не дожил до суда: убийца и насильник женщины и 13-летнего ребенка умер в тюремной больнице
19:00, 09.11.2021
Мишустин поручил руководителям регионов ужесточать антиковидные ограничения
15:35, 09.11.2021
Госдума в первом чтении приняла закон, который лишит Минниханова статуса президента
14:28, 09.11.2021
Бесследно исчез 39-летний сын топ-менеджера Макдоналдс, мать обратилась в полицию
14:15, 09.11.2021
Круче, чем в блокбастере: сотрудник полиции остановил многотонную фуру с мертвым водителем за рулем
08:51, 09.11.2021
В Роспотребнадзоре впервые дали пояснения, почему даже привитые умирают от коронавируса
08:19, 09.11.2021
Российский иммунолог назвал три главных опасных аллергена, которые есть в вашем доме
07:48, 09.11.2021
«Не продолжаю жить»: в Москве нашли мертвыми аспиранта биофака МГУ из Казани и его 20-летнюю девушку
07:00, 09.11.2021
Журналисты нашли подпольный крематорий, в котором по ночам тайно сжигали человеческие останки
05:00, 09.11.2021
Женщина больше недели не может забрать тело матери из морга и похоронить его
19:00, 08.11.2021
В аэропорту силовики задержали двух мужчин с килограммом кокаина в желудке
14:44, 08.11.2021
Врачи оставили в теле 19-летней роженицы иглу - делом занялась прокуратура
14:10, 08.11.2021
Священника РПЦ отправили в колонию за растление 53 мальчиков
13:15, 08.11.2021
В Кремле пояснили вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов
12:25, 08.11.2021
Жильцы многоэтажки расстреляли рабочих, которые меняли ночью лифт
12:11, 08.11.2021
Мужчину жестоко убили из-за его татуировки
10:41, 08.11.2021
Срок действия сертификатов о прививке и QR-кодов внезапно сократился вдвое: что случилось?
08:22, 08.11.2021
Российские семьи в ноябре получат выплату в размере 11 100 рублей
08:04, 08.11.2021
С 8 ноября в России действуют новые сертификаты о вакцинации от коронавируса
07:50, 08.11.2021
Вирусолог объяснил резкий подъем заболеваемости коронавирусом в ноябрьские праздники
06:00, 07.11.2021
Российский врач рассказал, у кого больше всего шансов заболеть коронавирусом
01:00, 07.11.2021
11-летнего мальчика, пропавшего 16 лет назад, нашли в лесу
00:01, 07.11.2021
Жириновский предложил государству выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится вторично
20:00, 06.11.2021
В Госдуме предложили новым способом подтверждать QR-коды
19:00, 06.11.2021
Общаются с больными и не заражаются: эксперты рассказали, кому не страшен коронавирус
13:29, 06.11.2021
Валяется в туалете, без сознания: женщина рассказала о лечении стариков в ковидной больнице
10:11, 06.11.2021
Бастрыкин потребовал доложить ему лично о нераскрытых убийствах прошлых лет в Татарстане
10:02, 06.11.2021
Мужчина 4 года прожил с трупом племянника в погребе, но в итоге сам сдался полиции
09:24, 06.11.2021
Как теперь играть: гитарист группы «Коррозия металла» отрезал себе палец болгаркой
05:00, 06.11.2021
Пьяный отчим насмерть заколол ножом беременную падчерицу
01:00, 06.11.2021
Работница магазина ударила пенсионерку в лицо из-за QR-кода и отобрала у нее купленный хлеб
00:01, 06.11.2021
Парень из ВК шантажировал бабушку интимными снимками ее 16-летней внучки
19:00, 05.11.2021
Выходцы с Кавказа напали на мужчину с маленьким ребенком на улице
13:47, 05.11.2021
Вице-премьер Голикова назвала Татарстан в числе десяти регионов, где ситуация с COVID-19 стала хуже
11:14, 05.11.2021
Шанс получить 100 тысяч: в России продлили программу поощрения для прошедших вакцинацию
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Справедливоросс Сергей Миронов поддержал Татарстан в желании называть Минниханова президентом
09:21, 05.11.2021
Полицейский ударил женщину своим удостоверением по лицу со словами «Я здесь власть»
09:07, 05.11.2021
Еще 12 работников скорой помощи уволились из-за нежелания делать прививку от коронавируса
08:32, 05.11.2021
Ясновидящая звезда Битвы экстрасенсов предсказала, когда закончится пандемия
08:12, 05.11.2021
Запасайтесь терпением: в Гидрометцентре России рассказали, какой будет предстоящая зима
07:28, 05.11.2021
Цель не достигнута: сенатор и заслуженный врач РФ осудил отказ Татарстана от продления локдауна
07:14, 05.11.2021
Российские экономисты советуют купить новогодние подарки в ноябре, и на то есть веская причина
06:00, 05.11.2021
ФСБ не допустила историка в архив НКВД, опасаясь разжигания ненависти
01:00, 05.11.2021
На месте снесенного корпуса университета строители нашли захоронение ребенка и взрослого
20:00, 04.11.2021
СК: пенсионер убил жену и внука, а потом покончил с собой
19:00, 04.11.2021
В Госдуме не исключили, что в России введут геномную экспертизу для всех
14:51, 04.11.2021
15-летняя семиклассница забеременела во второй раз: медики пошли в полицию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:39, 04.11.2021
Росздравнадзор обязал выявлять антипрививочников и сообщать о них в СК
11:16, 04.11.2021
Целая подстанция скорой помощи увольняется из-за нежелания делать прививку
09:40, 04.11.2021
Восемь лет его не могли вычислить: пожилого репетитора заподозрили в развращении 10 мальчиков
07:33, 04.11.2021
Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до января 2024 года
07:12, 04.11.2021
На борту разбившегося самолета АН-12 было 9 человек
05:00, 04.11.2021
Сгубило селфи: Полицейские забрали школьницу из семьи из-за ее связи с двумя взрослыми мужчинами
00:01, 04.11.2021
Полицейский для получения признательных показаний вывез ночью женщину на кладбище
20:00, 03.11.2021
Три человека заживо сгорели в доме, который шутки ради подожгли подростки
19:00, 03.11.2021
ГИБДД анонсировала массовые рейды в ноябрьские праздники: кого будут искать и ловить?
16:18, 03.11.2021
Семейная пара наказала кота за то, что он царапался, и выставила его на карниз 14 этажа
15:52, 03.11.2021
Самолет АН-12 разбился под Иркутском
15:17, 03.11.2021
На девушке тренировался: подруга российского бойца ММА пожаловалась на бесчеловечные избиения
14:20, 03.11.2021
Неизвестные обстреляли здание ковидной больницы и машину врача реанимации
13:42, 03.11.2021
Это PROсто: как отличить переписчика населения от мошенника
12:21, 03.11.2021
Власть тут мы: Две антипрививочницы в Татарстане захватили ТЦ и начали пускать в него без QR-кодов
08:12, 03.11.2021
Из Волги достали труп мужчины, которого привязали к лодке
07:00, 03.11.2021
14-летний восьмиклассник задержан полицией за надругательство над ребенком
05:00, 03.11.2021
Мужчина не выдержал и зарезал жену в автомобиле накануне развода и сам пришел в полицию
01:00, 03.11.2021
Перешел грань: рэпер Yung Trappa задержан по подозрению в изнасиловании
00:01, 03.11.2021
14-летнюю девочку забрали из семьи за селфи в ванной
15:50, 02.11.2021
Это PROсто: как не стать жертвой поддельного QR-кода
14:45, 02.11.2021
В Кремле ответили, будут ли продлевать нерабочие дни после 7 ноября
14:12, 02.11.2021
Мать умышленно морила новорожденного сына голодом
13:49, 02.11.2021
Госдума не будет менять законопроект о главах регионов из-за мнения Татарстана
11:29, 02.11.2021
Пациент красной зоны напал на врача и сорвал с него защитную маску и очки
10:40, 02.11.2021
Аномалия да и только: синоптики рассказали, каким будет ноябрь
07:57, 02.11.2021
Тело бывшего судьи, пропавшего в октябре, нашли на кладбище
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
Губа разбита, глаз выдавлен: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
Кричала слишком громко: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
09:35, 26.06.2021
Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью