В Казани легковушка насмерть сбила мужчину и женщину на пешеходном переходе

В Казани произошло ДТП со смертельным исходом. Вечером 16 ноября 2021 года на улице Тэцевской водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Кадры смертельного ДТП появились в соцсетях. На видео видно, как мужчина и женщина подходят к дороге и начинают переходить проезжую часть. С одной стороны автомобилисты пропустили людей, а вот с другой на огромной скорости неслась легковушка, которая сбила мужчину и женщину. Оба пешехода погибли на месте ДТП.

«Обстоятельства ДТП выясняются. Госавтоинспекция напоминает водителям, согласно ПДД, водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам», – цитирует "Татар-информ" замначальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамира Бикмухаметова.