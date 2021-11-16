Фитнес-тренер решил отсудить у бывшей возлюбленной деньги за маникюр и прокладки

Фитнес-тренер из Екатеринбурга после расставания подал иск на бывшую возлюбленную на 600 тысяч за 2 года совместной жизни. Об этом сообщает портал E1.ru. По словам девушки по имени Наталья, бывший парень решил отсудить деньги за то время, когда возлюбленные жили в квартире, которую девушка купила в ипотеку.

Наталья рассказала, что иск пришел только спустя год после расставания. При этом, молодой человек решил взыскать не только те деньги, которые он давал на погашение ипотеки, но и средства, которые выделял ей на маникюр покупку продуктов и прокладок. В исковом заявлении указано, что деньги за ипотеку на квартиру Натальи, где они жили, парень давал в долг. А значит, имеет право вернуть их.

"Я никогда не вытаскивала грязное белье на общее обозрение, но тут, думаю, не стоит молчать, так как такого унижения за свою тридцатку я еще не испытывала. Удивляюсь, что это реально со мной происходит, — говорит девушка. — Прокомментировал он это тем, что, мол, «это же было общее жилье, наша общая квартира, я тоже вкладывался, верни мне мои деньги".

Также бывший парень потребовал взыскать с Натальи проценты за пользование его деньгами в размере 25,9 тысячи рублей, еще 30 тысяч — на его адвоката, 9 тысяч госпошлины и еще тысячу за расходы на почтовую корреспонденцию. В итоге девушка оказалась должна бывшему 625 тысяч рублей. Наталья намерена доказывать свою правду в суде.