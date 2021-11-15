В Татарстане подтверждено 1127 случаев смерти от коронавируса

В Татарстане 15 ноября 2021 года подтвердили еще пять случаев смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава умерли трое мужчин 1957, 1955 и 1946 годов рождения и две женщины 1939 и 1962 годов рождения.

Всего с момента начала пандемии на территории Татарстана зарегистрировано 1127 случаев смерти от коронавируса.

Напомним, ранее президент Татарстане Рустам Минниханов отметил, что ситуация по Covid-19 в республике остаётся напряжённой. Каждый день от коронавируса умирают 8-10 человек, большинство из которых - пожилые люди.

«Нас очень беспокоит низкие темпы вакцинации граждан старше 60 лет. Среди них привито только 46%. В то же время статистика показывает, что большая часть смертельных случаев приходится именно на пожилых людей. Нужно беречь себя. Нет другого способа защититься от этой болезни. Только в нашей республике от коронавируса умерли больше тысячи человек. Если бы они вовремя вакцинировались, то остались бы живы», - подчеркнул президент РТ.

Минниханов отметил, что в республике созданы все условия для желающих привиться. Имеется большой запас всех видов вакцин, работают пункты вакцинации, в том числе и передвижные.