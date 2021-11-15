В Казани семерых сотрудников ОАО "РЖД" обвинили в крупном мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

Следователи считают, что в 2018-2019 годах бывший начальник Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской железной дороги вместе с подчиненными оформил фиктивные договоры о якобы трудоустройстве 18 человек. В итоге предприимчивые железнодорожники похитили денежные средства, предусмотренные для оплаты труда этих 18 несуществующих сотрудников.

Чтобы не вызывать подозрений, оформили поддельные служебные документы о выполненных работниками обязанностях. Всего группа присвоила себе более 950 тысяч рублей.