В Казани семерых сотрудников ОАО "РЖД" обвинили в крупном мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.
Следователи считают, что в 2018-2019 годах бывший начальник Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской железной дороги вместе с подчиненными оформил фиктивные договоры о якобы трудоустройстве 18 человек. В итоге предприимчивые железнодорожники похитили денежные средства, предусмотренные для оплаты труда этих 18 несуществующих сотрудников.
Чтобы не вызывать подозрений, оформили поддельные служебные документы о выполненных работниками обязанностях. Всего группа присвоила себе более 950 тысяч рублей.
комментарии
Это 24 мес.
24*18=432 чел мес
950000/432=2200 руб в месяц.
Как то для РЖД мелко.
Наверно там сумма в евро валюте