В Москве мужчина погиб на станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, пытаясь спасти попавшего на пути пассажира. Об этом в своем телеграм-канале сообщает московский дептранс.

Как сообщается, один из пассажиров начал падать с платформы прямо под колеса приближающегося поезда. Другой мужчина заметил это и попытался его спасти. Но лишь успел оттолкнуть, и не удержав равновесие сам упал под поезд.

Однако на этом трагедия не закончилась. Неизвестный спасенный выбежал из метро, прошел около километра, забрался на крышу многоэтажного дома и сбросился. От полученных повреждений он скончался на месте.

Сейчас устанавливается личность погибших.