На блогера Артемия Лебедева написали заявление на имя Бастрыкина за оскорбление чувств верующих

На блогера Артемия Лебедева написали подано заявление в СК РФ на имя Александра Бастрыкина за оскорбление чувств верующих.

Поводом для заявления стала фотография известного дизайнера Артемия Лебедева в Instagram с участием куполов Храма Василия Блаженного и хэллоуинских тыков.

По словам заявителя, изображение символики сатанинского "праздника Хэллоуин" на фотографиях Храма Покрова Божией Матери выражает явное неуважение к обществу и совершается в целях оскорбления религиозных чувств верующих.