В Татарстане два водителя погибли из-за летней резины

Зима в Татарстан пришла резко и для многих неожиданно. Многие автомобилисты еще не успели поменять летнюю резину на зимнюю. Для двух мужчин решение не переобувать автомобиль оказалось смертельным. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

Первое смертельное ДТП произошло в Альметьевском районе. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ на скользкой дороге превысил скорость. В итоге машина выехала на встречку и сперва наехал на кривбрус, а следом врезалась в КАМАЗ. Водитель легковушки погиб. Отмечается, что на передних колесах автомобиля были установлены зимние шины, на задних – летние.

В этот же день в Набережных Челнах 28-летний водитель "Хонды", на всех колесах которой были летние шины, превысил скорость, срезался в бордюр. От удара машина перевернулась. В результате водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.