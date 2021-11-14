В британском университете начали готовить студентов к работе в секс-бизнесе

В Великобритании разгорается скандал вокруг Даремского университета, где на этой неделе провели семинар о проблемах, с которыми сталкиваются секс-работники. С критикой вуза выступила министр высшего образования Мишель Донелан.

Как сообщает НТВ, ранее студенты и сотрудники университета получили электронное письмо от студенческого союза вуза, в котором рассказывалось о двухуровневом курсе, посвященном секс-индустрии. Отмечается, что рассылка была поддержана руководством вуза.

На этой неделе в онлайн-формате состоялся первый семинар, на котором был представлен «интерактивный курс, исследующий проблемы секс-работников». После этого на университет и студенческий профсоюз посыпались жалобы от обучающихся в вузе. Многие отмечали, что реклама таких курсов подразумевает наличие в студенческом городке секс-работников.

Министр Донелан заявила, что Дарем — университет из списка 24-х престижнейших в Великобритании — своими действиями «узаконивает опасную отрасль» и «не справляется со своими обязанностями защищать студентов».

«Мы знаем, что этот сектор ориентирован на молодых женщин и студентов, чтобы заманить их в ловушку. Университеты должны развернуть агитацию в поддержку женщин и повысить осведомленность о сопутствующих рисках», - отметила Донелан.