17-летний житель Нижнего Новгорода поджег своего 15-летнего приятеля только за то, что младший из школьников облил старшего пивом. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Нижегородской области.

Следователи установили, что конфликт между несовершеннолетними друзьями начался в поселке Неклюдово.

Когда 15-летний облил старшего товарища пивом, то 17-летний подросток сначала избил друга. Но этого ему показалось мало: он догнал избитого, который попытался скрыться, облил горючей жидкостью и поджег.

Школьник смог сбить пламя и сам обратился за помощью. Его доставили в ожоговый центр в стабильно тяжелом состоянии.

17-летнего дебошира задержали, ему предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Вину он признает, но только частично. Его заключили под стражу.