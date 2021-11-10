Инспекторы ДПС старший лейтенант Динар Гарифуллин и лейтенант Алмаз Хусаинов теперь по праву могут считать, что причастны к чуду появления ребенка на свет. Оба инспектора несли службу на улицах Казани, когда к ним обратился невероятно нервничающий водитель.

Мужчина сбивчиво рассказал полицейским, что везет в роддом свою жену, у нее уже начались схватки, поэтому автомобилист попросил проводить их до больницы, чтобы миновать возможные пробки. Автоинспекторы сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть и приняли решение оказать содействие будущим родителям.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников ГИБДД девушку вовремя доставили в медицинское учреждение. Новоиспеченные родители поблагодарили инспекторов ДПС за оказанную помощь в сложной ситуации.