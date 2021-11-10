Накануне в Вахитовском суде Казани прошло очередное слушание по делу о развертывании ячейки экстремисткой организации. Подсудимые - супруги Бочкаревы. Андрей и Лейсан и их знакомая обвиняются в создании ячейки "Свидетелей Иеговы", которых считают сектой и которые признаны решением суда в России экстремистской организацией.

Муж и его жена-педагог не отрицают, что являются последователями этого учения, но категорически не согласны с обвинениями и считают, что просто страдают за веру, сообщает "Татарстан-24".

Женщина находится под домашним арестом. В суд Лейсан пожаловала в короне, объяснив, что это муж ее часто называет королевой. Процесс по делу продолжается.