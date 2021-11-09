Верховный суд Республики Татарстан оставил без движения исковые заявления, поданные противниками обязательной вакцинации от коронавируса. Они требовали в судебном порядке отменить постановление об обязательной вакцинации, сообщает "Ъ", ссылаясь на пресс-секретаря суда Наталью Лосеву.

Причиной оставления заявлений без движения в суде назвали отсутствие оригиналов квитанций об оплате государственной пошлины. Если истцы устранят это нарушение в течение 30 дней, делу будет дан ход.

Напомним, что 11 жителей Казани подали два коллективных иска. Они не хотят делать прививку и при этом не согласны с тем, что их отстранили от работы.