Нерабочая неделя не принесла ожидаемого снижения заболеваемости. С 30 октября по 7 ноября в Татарстане суточное количество заразившихся выросло на 30%, в Самаре - на 21%, в Саратове - на 17%, в Крыму - на 12%.

Подъем заболеваемости в ноябрьские праздники с 4 по 6 ноября стал следствием поведения россиян в прошлые выходные, если учесть, что инкубационный период коронавируса составляет от 5 до 7 суток.

"То есть в начале длинных выходных люди явно активно контактировали друг с другом или посещали места массового скопления людей", — отметил в разговоре с "Известиями" завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Таким образом, снижения заболеваемости имеет смысл ждать не ранее следующих выходных при условии, что ноябрьские праздники люди провели дома.