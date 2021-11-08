Суд признал виновным мужчину, который убил на охоте своего друга. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как сообщается, пострадавший был застрелен на охоте ночью прошлым летом у села Новое Еремкино в Ставропольском районе. Как сообщили в Следственном комитете, товарищ по охоте перепутал его со зверем. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения заметил через тепловизионный прицел охотничьего карабина животное, выстрелил в него, но не попал. Тогда мужчина выстрелил еще раз и попал в приятеля.

"Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Суд признал охотника виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде года ограничения свободы.