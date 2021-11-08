Восемь человек погибли во время давки в толпе и еще несколько человек пострадали на музыкальном фестивале в Техасе в США. Об этом сообщил мэр города Сильвестр Тернер.

Сообщается, что давка произошла во время выступления рэппера Трэвиса Скотта. Когда он вышел на сцену, люди начали подходить ближе к сцене, возникла паника и давка. Некоторые зрители теряли равновесие и падали под ноги толпе, что только усиливало панику.

Шоу было остановлено лишь тогда, как только организаторы увидели произошедшее. В больницу направлено 17 человек, 11 из них с сердечными приступами. Восемь из них погибли.

Всего на фестиваль Astroworld собрались около 50 тыс. человек.